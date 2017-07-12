Легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо посетит матч первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», который состоится 16 июля в Грозном на «Ахмат Арене». Знаменитый футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе.
Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
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