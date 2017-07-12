Зе Луиш официально продлил контракт со «Спартаком» на четыре года

Футбольный клуб «Спартак» и нападающий Зе Луиш заключили новое трудовое соглашение. Контракт легионера из Кабо-Верде с московским клубом продлён до 30 июня 2021 года.
«26-летний Зе Луиш дебютировал в московском «Спартаке» 17 июля 2015 года. Он провёл за красно-белых 49 матчей и забил 15 голов. В составе сборной Кабо-Верде форвард провёл 17 матчей и забил два мяча», — информирует официальный сайт «Спартака».
В начале этой недели контракты со «Спартаком» продлили защитник Илья Кутепов и вратарь Артём Ребров.