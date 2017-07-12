Икарди: если Перишич чем-то недоволен, то ему лучше уйти из «Интера»

Капитан «Интера» Мауро Икарди прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед».
«Это не то, о чём мы говорим в раздевалке. Если он чем-то недоволен, то ему лучше уйти, как говорил наш тренер Лучано Спаллетти. Перишичу нужно выбрать то, что сделает его счастливым», — сказал Икарди в эфире Premium Sport.
Ранее сообщалось, что манкунианцы были готовы заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение, так как хочет получить, по разным данным, от € 50 до 55 млн.
«Ювентус» объявил о переходе Дугласа Косты из «Баварии»