Слуцкий: в «Халле» мне достался очень профессиональный коллектив

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы на сборе в Португалии.
«Игроки очень упорно трудятся с первого дня, мне досталась очень профессиональная команда. Ядро из опытных футболистов подаёт серьёзный пример молодым игрокам, получается очень хороший микс.
Мы начали серьёзную тактическую подготовку. Серьёзное внимание уделяется тактическим упражнениям и различным тактическим проблемам. Это действительно важно, тем более что мы скоро будем играть товарищеские матчи на этом сборе. Я чувствую, что в „Халле“ подобралась очень хорошая команда», — цитирует Слуцкого сайт «тигров».