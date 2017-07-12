«Ахмат» разгромил «Ангушт» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Ахмат» провёл товарищескую встречу с клубом «Ангушт», который выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ. Товарищеский матч состоялся на стадионе «Ахмат-Арена» и завершился победой грозненской команды со счётом 5:0.
Для «Ахмата» эта встреча стала последней перед стартом сезона РФПЛ. В матче 1-го тура команда Олега Кононова примет на своём поле пермский «Амкар». Встреча состоится 16 июля.
Товарищеский матч
«Ахмат» (Грозный) – «Ангушт» (Назрань) – 5:0
«Ахмат» внёс в заявку на сезон-2017/18 24 футболиста