Лексаков: переход на систему «осень-весна» по большому счёту ничего не дал

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков в эфире программы «Футбол России» отметил, что переход на систему «осень-весна» не дал российскому футболу должной отдачи.
«Переход на систему „осень-весна“ по большому счёту ничего не дал. Мы ничего не выиграли, резкого скачка нашего футбола не заметили. Дай бог, чтобы чемпионат мира и оставшаяся после него инфраструктура дали приток зрителей. А от смены времени проведения Премьер-Лиги никто не выиграл.
Сейчас раздаются мнения и голоса о том, что необходимо перейти назад, но я бы не спешил это делать. Всё должно подвергаться тщательному анализу, и для того, чтобы куда-то переходить, сначала надо всё системно проанализировать, и только тогда следует принимать взвешенное решение", — сказал Лексаков.