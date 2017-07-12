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Манчини: совет Карреры принимаю, а сам не готов ему ничего советовать

12 июля 2017, среда. 20:15. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, как воспринял совет наставника «Спартака» Массимо Карреры не свистеть в доме.

«Я принимаю этот совет от Карреры. Понимаю, что он означает. Свист в доме приводит к отсутствию благосостояния и к неудачам. Я учту. Но со своей стороны не готов ничего ему посоветовать, ведь Каррера провёл здесь больше времени и знает Россию намного лучше меня. Пока лишь могу принимать его советы», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Манчини: мы – «Зенит», и нас должны опасаться!
Продолжение интервью с новым главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, которое итальянец дал перед официальной премьерой в РФПЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера Роберто Манчини
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
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