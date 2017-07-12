Тошич: будем с братом развивать «Раднички» шаг за шагом

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, какие задачи он вместе с братом Дарко преследует во главе клуба «Раднички», а также выразил надежду как можно скорее определиться со своей новой командой.
Ранее сообщалось, что Зоран занял пост президента клуба «Раднички» из своего родного города Зренянина. Сербский футболист уже восемь лет содержит академию «Бамби», занимающуюся воспитанием игроков в Зренянине. Теперь он будет оказывать финансовую и организационную помощь команде «Раднички», которая выступает в региональной лиге Сербии, где в прошлом сезоне она заняла 10-е место.
«Рады с Дарко, что стали хозяевами клуба, в котором делали первые шаги в футболе. В ближайшие дни планируем сделать несколько усилений состава игроками серьёзного уровня. Жители нашего города заслуживают больше, чем клуб из третьей лиги. Хотим двигаться вперёд шаг за шагом.
Почему решили взять клуб на содержание? Я всегда хотел, чтобы «Раднички» играли в хороший футбол. Мне не нравится, что сейчас мы далеки от этой цели, но будем развиваться. Ещё одна причина — ребята, которые обучаются в моей футбольной академии, очень преданы футболу, а я хотел поддержать их. Без людей, которые любят футбол и посвящают ему всё время, не может быть хороших результатов.
Где я продолжу карьеру? После семи лет я закончил свою историю с ЦСКА. Через несколько дней станет известно, где я буду выступать. Во многих чемпионатах уже идёт подготовка к началу сезона, поэтому в моих интересах как можно быстрее подписать контракт с новым клубом», — цитирует Тошича ILoveZrenjanin.com.