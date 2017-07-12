Кудряшов: наконец-то избавился от маски, живу полноценной жизнью

Защитник Фёдор Кудряшов, который этим летом перешёл из «Ростова» в казанский «Рубин», рассказал о первых днях в новой команде и ответил на вопрос о своём здоровье.
«Всё хорошо. Знакомимся по ходу работы. Конечно, со многими уже был знаком. С кем-то пересекались уже, в том числе играли друг против друга. На базе живу в комнате с Володей Гранатом. Буду играть там, где тренер решит. Не важно где, лишь бы приносить пользу команде.
С носом у меня всё хорошо, наконец-то избавился от маски, живу полноценной жизнью", — цитирует Кудряшова сайт «Рубина».
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