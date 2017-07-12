Федецкий: с Украиной вряд ли что-то получится, держу курс на заграницу

Бывший защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
«Нахожусь с семьей дома на Волыни. Поддерживаю форму в индивидуальном порядке, работаю над собой. Специальные люди работают по вопросам моего трудоустройства. Все может решиться завтра или послезавтра, или на следующей неделе. А я поддерживаю форму, чтобы быть в боевой готовности и в любой момент возобновить полноценный тренировочный режим. Пока что ни с одним клубом контракта у меня нет.
Возможно ли, что я вернусь играть в УПЛ? С Украиной вряд ли что-то получится. Я держу курс на заграницу. Конечно же, в приоритете европейские страны. Пока конкретно не скажу, какой это будет чемпионат", — цитирует Федецкого Matchday.