«Тоттенхэм» не планирует продавать Дайера в «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм Хотспур» не хочет продавать полузащитника Эрика Дайера в «Манчестер Юнайтед» или любой другой клуб. «Шпоры» не получали по Дайеру официальных предложений и не планируют продавать его, утверждает Sky Sports.
При этом «МЮ», согласно источнику, действительно заинтересован в переходе Дайера. Альтернативным вариантом для манкунианцев является Неманья Матич («Челси»).
Контракт Дайера с лондонцами действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах АПЛ (34 — с первых минут), в которых забил 2 гола и получил 6 жёлтых карточек.