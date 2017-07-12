Бердыев: единственное, что могу гарантировать, – равнодушных в «Рубине» не будет

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к новому сезону и ответил на вопрос о задачах казанцев.
«Была задача ознакомиться с составом команды. Насколько каждый соответствует определённому уровню и соответствует ли. Но в целом есть удовлетворение от каждого игрока. Безусловно, есть проблемные игроки, но это наше внутреннее дело. Что касается отношения ребят, то я им доволен. Видно, что ментально перестраиваются, а это очень сложно. Есть удовлетворение от выполненного объёма работ. В принципе, всё, что было запланировано, выполнено. С божьей помощью начнём чемпионат.
Хотелось бы через вас обратиться к болельщикам «Ростова», чтобы с пониманием отнеслись к нашему переходу, потому что это наш дом. Их отношение было настолько позитивным, и поддержка с первого тура была настолько мощной, что есть определённое разочарование, что мы с ними распрощались. Я прекрасно понимаю, что от нас ждут болельщики здесь, и единственное, что я могу гарантировать, – равнодушных на поле не будет.
Во-первых, нужно определиться, узнать ситуацию по фэйр-плей. Определить стратегию клуба. Насколько я понимаю, сейчас идёт речь о том, чтобы сформировать тот состав, который бы успешно выступал в чемпионате, но в то же время соответствовал нормам фэйр-плей. Потому что это очень серьёзный вопрос", — цитирует Бердыева сайт «Рубина».