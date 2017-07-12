Кафанов: «Рубин» мог взять Медведева, но у нас уже есть Рыжиков и Джанаев

Виталий Кафанов, помощник главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева, рассказал, почему казанцы не взяли вратаря Никиту Медведева, который в прошлом сезоне играл в «Ростове», а этим летом перешёл в «Локомотив».
«Медведев — такой же родной для меня, как все ребята, с которыми я работал. Я понимаю, что он пока не очень крепко стоит на ногах. Можно было его забрать в «Рубин», но там уже есть Сергей Рыжиков и Сослан Джанаев. Может, ему стоило выбрать клуб, где ему гарантировали место в воротах. У Никиты было много предложений и из России, и из-за рубежа. Я рад, что он в хорошем клубе», — сказал Кафанов в интервью DonNews.