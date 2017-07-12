«Наполи» победил со счётом 17:0 в товарищеском матче, Мертенс оформил пента-трик

В рамках подготовки к новому сезону «Наполи» провёл товарищескую встречу с любительским клубом «Анауниа», который выступает в седьмом дивизионе чемпионата Италии.
Неаполитанцы одержали победу со счётом 17:0, забив семь мячей в первом тайме и десять – во втором. Пять голов на свой счёт записал Дрис Мертенс, три – Аркадиуш Милик, по два – Эмануэле Джаккерини и Лоренцо Инсинье, а ещё по разу отличились Аллан, Никола Максимович, Марко Рог и Леонардо Паволетти.
Товарищеский матч
«Наполи» — «Анауниа» — 17:0 (7:0)
Голы: Инсинье, 4 (1:0); Милик, 23 (2:0); Аллан, 24 (3:0); Инсинье, 31 (4:0); Милик, 34 (5:0); Максимович, 45 (6:0); Милик, 45+1 (7:0); Мертенс, 48 (8:0); Джаккерини, 50 (9:0); Мертенс, 51 (10:0); Рог, 52 (11:0); Мертенс, 54 (12:0); Мертенс, 63 (13:0); Мертенс, 68 (14:0); Паволетти, 70 (15:0), Джаккерини, 71 (16:0); Мертенс, 78 (17:0).