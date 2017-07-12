Рондон: увидеться с Данни — большое удовольствие

Бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон, который ныне играет за «Вест Бромвич Альбион», встретился с экс-капитаном питерцев Данни. Этим летом Данни перешёл в пражскую «Славию».
«Волшебник! Иногда при помощи футбола ты обретаешь друзей и братьев. Данни, увидеться с тобой — это большое удовольствие», — написал Рондон на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. Рондон играл за питерцев с 2014 по 2015 год.
Фото доступно на странице Рондона в социальной сети «Твиттер».