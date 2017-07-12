Маскерано вернулся в общую группу «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, который получил травму во время матча с «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании, вернулся в общую группу, информирует пресс-служба каталонцев.
Маскерано успешно прошёл медицинское обследование и на первой тренировке «Барселоны» после выхода из отпуска работал наравне с остальными членами команды.
В начале финала Кубка Испании аргентинский футболист столкнулся в воздухе с полузащитником «Алавеса» Маркосом Льоренте. У Маскерано из раны на голове пошла кровь, после чего на поле выбежали медики. Игрока сине-гранатовых пришлось унести на носилках, а вместо него вышел Андре Гомеш.
Медицинское обследование показало, что помимо раны на голове у Маскерано травмировано ещё и правое колено. Игроку диагностировали повреждение сустава.