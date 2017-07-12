Луческу: моя большая ошибка – начал говорить про Мутко, в России лучше молчать

Румынский специалист Мирча Луческу, под руководством которого «Зенит» в прошлом сезоне РФПЛ занял третье место, выразил уверенность, что ему бы удалось добиться хороших результатов с сине-бело-голубыми, если бы его оставили в команде. Кроме того, тренер назвал большой ошибкой свои резкие выпады в адрес президента РФС Виталия Мутко.
«В „Зените“ строил команду надолго, на 8-10 лет вперёд. Начал делать, к концу сезона стало получаться. Из последних семи матчей проиграли только „Тереку“, во всех остальных победили. Почему уступили в той встрече с грозненцами – все понимают. Потому что федерация заставила нас играть на новом стадионе. Там не поле, там песок – футбол невозможен! Никто из соперников не выглядел лучше, чем мы. Никто над нами не доминировал. Ни одна команда! Это притом, что „Зенит“ полностью изменил игру. Учились прессинговать соперника. Уже действовали на тех же скоростях, что мой „Шахтёр“. Я воплотил 40 процентов от того, что мог дать команде. Для первого года – нормально. Второй стал бы ещё лучше. Наш матч против „Локомотива“ показал, какая это будет команда! Но мне не дали закончить… Уверен, с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат.
У меня было отличное общение с Александром Дюковым. Просто замечательное. Казалось, он понимал, что я хочу сделать. Только с ним мог разговаривать. Ничего плохого не хочу говорить ни о болельщиках, ни о „Зените“. Они – the best! Им захотелось другого пути – ничего страшного. Но мой – хороший. Это был бы отличный футбол для России. Луческу способен дать больше, чем простую физическую подготовку. Я думал о том, что нужно России. Наверное, это ошибка. Ещё я много говорил. Для меня футбол – это полемика. Часто протестовал, у меня возникал кураж. Думал, здесь всё как в Италии, Испании и Англии. Мне казалось, для болельщиков очень важно, когда говорят обо всём открыто – на стадион приходит больше людей. Тоже моя ошибка!
В России лучше молчать. Большая моя ошибка – начал говорить про Мутко. Россия – другая… Я-то рассуждал как? Вот сейчас выскажусь – мне ответят: „Мирча, ты не прав! Вот поэтому и поэтому“. Но всё получалось иначе. Сами знаете как. Но я заслужил получить второй год в „Зените“. Это всё, о чём хотел вам сказать. Нет желания вступать в полемику! Почему на меня столько атак? Зачем эта агрессия? Я говорил только о том, что делаю и как должна играть моя команда. Уважаю Мутко, но он президент федерации, и ему следовало бы сконцентрироваться на сборной. Потому что она – это имидж России в мире. Президенту федерации не нужно заниматься лигой! После матча со „Спартаком“ Мутко начинает говорить: „Это, это, это…“ То же самое – после ЦСКА, „Урала“. Нельзя так поступать! Это моё мнение.
Я не хотел полемики, я нормальный человек. Но у меня есть опыт. Думаю, в 71 год могу что-то советовать человеку, который моложе меня. А может, я был не прав… Если сюда приехал – значит, надо думать о стране. Мне хотелось для всех сделать чуть-чуть хорошего. Просто здесь не привыкли к тому, что тренер высказывается – каждый что-то про себя думает и молчит. Если я создал проблемы – за это снова могу извиниться. Пожалуйста, нет проблем! Прощу прощения у всех, кого обидел. Луческу ничего не хотел для себя, были только хорошие намерения… Почему-то все говорили, что хочу денег. Это не так!» — сказал Луческу в интервью «Спорт-экспрессу».