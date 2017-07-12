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БАТЭ — «Алашкерт» — 1:1. Риос забил гол и автогол в матче квалификации ЛЧ

12 июля 2017, среда. 22:28. Футбол

БАТЭ (Беларусь) и «Алашкерт» (Армения) сыграли вничью в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На исходе первого тайма полузащитник клуба из Беларуси Алексей Риос вывел свою команду вперед. На 78-й минуте Риос отправил мяч в свои ворота, сравняв счёт.

Ответный матч между «Алашкертом» и БАТЭ состоится 18 июля в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало запланировано на 19:00 мск.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2017, среда. 20:30 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1 : 1
Алашкерт
Мартуни, Армения
1:0 – Риос – 43, 1:1 – Риос – 78 (автогол)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БАТЭ
Новости. Футбол
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