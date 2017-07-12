БАТЭ — «Алашкерт» — 1:1. Риос забил гол и автогол в матче квалификации ЛЧ

БАТЭ (Беларусь) и «Алашкерт» (Армения) сыграли вничью в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На исходе первого тайма полузащитник клуба из Беларуси Алексей Риос вывел свою команду вперед. На 78-й минуте Риос отправил мяч в свои ворота, сравняв счёт.
Ответный матч между «Алашкертом» и БАТЭ состоится 18 июля в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало запланировано на 19:00 мск.
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