Луческу уверен, что при нём Кокорин стал бы лучшим игроком России

Румынский специалист Мирча Луческу, приведший «Зенит» в прошлом сезоне РФПЛ к третьему месту, выразил уверенность, что нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин смог бы раскрыться под его руководством. Петербургский клуб отправил 71-летнего тренера в отставку, пригласив на его место Роберто Манчини.
«Я очень люблю Кокорина! Он очень нужен „Зениту“! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность – всё время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Но я согласился – раз так хочешь, иди в центр. Когда атакуем – будь рядом с Дзюбой. Пусть! Играли в двух нападающих. Но когда атака захлёбывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад. Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять.
На второй свой год в „Зените“ я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России. Все были против Кокорина – сколько нападок он выдержал! Атаковали и меня – за то, что его ставил раз за разом. Для меня Саша – хороший исполнитель. Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется «на втором этаже»… Всё есть! Чуть-чуть проблемы с концентрацией! Он как ребёнок – всегда смеётся. Такой релакс… А жизнь – серьёзная штука. Кокорин растёт профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого», — сказал Луческу в интервью «Спорт-экспрессу».