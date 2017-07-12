«Легия» разгромила «Мариехамн» в квалификации ЛЧ, «Жальгирис» одолел «Лудогорец»

«Легия» (Польша) разгромила «Мариехамн» (Финляндия) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мариехамне на стадионе «Виклёф Холдинг Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
По одному мячу забили Кошта Гильерме (с пенальти), Доминик Надь и Каспер Хямяляйнен. На 61-й минуте, при счёте 0:3, хозяева остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Антони Клеман.
В другом матче «Жальгирис» (Литва) дома выиграл у «Лудогорца» (Болгария) со счётом 2:1.
Ответные матчи состоятся 19 июля.
БАТЭ — «Алашкерт» — 1:1. Риос забил гол и автогол в матче квалификации ЛЧ