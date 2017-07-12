«Жилина» с Шейдаевым в составе проиграла «Копенгагену» в квалификации ЛЧ

«Жилина» (Словакия) проиграла «Копенгагену» (Дания) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Жилине на стадионе «Под Дубнём» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Экс-нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев, ныне выступающий за «Жилину», вышел на замену на 58-й минуте.
В концовке первого тайма Николас Шпалек открыл счёт. На 61-й минуте «Жилина» осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Мирослав Качер. В промежуток между 68-й и 82-й минутами «Копенгаген» забил три мяча, хет-трик оформил Андрия Павлович.
Ответный матч состоится 19 июля.
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