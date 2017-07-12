«Дандолк» сыграл вничью с «Русенборгом» в матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ирландский «Дандолк» на своём поле встречался с норвежским «Русенборгом». Встреча проходила на стадионе «Ориэль Парк» и завершилась со счётом 1:1.
Ключевые моменты матча пришлись на первую половину встречи. На 18-й минуте точный Дэвида Макмиллана вывел вперёд хозяев поля, а норвежцы отыгрались благодаря голу Торе Региниуссену на 44-й минуте.
Ответная встреча пройдёт в Тронхейме (Норвегия) на стадионе «Леркендал». Игра запланирована на 19 июля.