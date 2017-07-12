В Италии ганский футболист признался в убийстве матери и сестры

Полузащитник Соломон Ньянтаки, который в минувшем сезоне выступал за клуб «Имолезе» из пятого итальянского дивизиона, признался в убийстве своей 43-летней матери и 11-летней сестры, сообщает Football Italia.
По информации издания, 21-летний ганский футболист зарезал своих близких в собственной квартире в Парме. Позже он был задержан в Милане и признался сотрудникам полиции в содеянном.
Соломон Ньянтаки выступал за молодёжную команду «Пармы» и считался перспективным игроком до того момента, как клуб обанкротился в 2015 году.
Китайские инвесторы приобрели 60% акций «Пармы», Креспо стал вице-президентом