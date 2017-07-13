Кака: ожидал большего от своего перехода в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Кака, который ныне выступает в американском «Орландо Сити», вспомнил о времени, проведённом в мадридском клубе. Бразилец выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2013 год.
«У меня остались хорошие воспоминания о «Реале». С профессиональной точки зрения это был сложный период в моей карьере, но после него я стал опытнее и многому научился. Я работал с игроками-чемпионами, выиграл несколько титулов и забивал голы. Мой переход в «Реал» в целом получился хорошим, хотя я ожидал большего. Тем не менее, для меня было удовольствием выступать в составе мадридцев», – цитирует Кака AS.
Вальдано: в 2002 году Перес сказал: «Подождём, пока Кака будет стоить € 60 млн»