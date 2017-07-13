Конюхов: Тихонов в фантастической форме, он работает на тренировках с игроками

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов прокомментировал свою рекордную сухую серию в ФНЛ, а также поделился мнением о новом главном тренер команды Андрее Тихонове.
«Моя рекордная сухая серия в ФНЛ — это заслуга всей команды. Отношусь спокойно и, наверное, с перспективой. Уже есть рекорд в ПФЛ и ФНЛ, значит нужна ещё и Премьер-Лига для полной коллекции. Если всё сложится, то могу уже держать в голове, что оставил какой-то след в футболе. Первая серия случилась во владимирском «Торпедо» и совпала с моим дебютом за клуб. После 7-го сухого матча началось внимание, даже пригласили на просмотр в «Рубин». Для меня – молодого парня, это было очень волнующе и эмоционально. Тем более что буквально за пару лет до этого уже подумывал «завязать» с футболом – не было предложений, я играл на любительском уровне в чемпионате города, пришло время определяться. Но всё внезапно поменялось.
Хоть прошло и не так много времени, но в работе команды поменялось многое. Все понимают, что нужно делать, как себя вести на поле и не только. Все относятся друг к другу с уважением. Отмечу атмосферу, которая сейчас в команде. Сам Андрей Валерьевич в фантастической физической форме, работает на тренировках вместе с нами. Он выполняет очень многое из того, что выполняют сами игроки», — цитирует Конюхова пресс-служба самарцев.