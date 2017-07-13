Спортдиректор «Интера»: Перишич не перейдёт в «МЮ»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что полузащитник Иван Перишич в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Перишич близок к переходу в «МЮ»? Этого не случится. Он тренируется с командой. До сих пор мы не рассматривали ничего из того, что нам предлагал «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Аузилио Football Italia.
Ранее сообщалось, что манкунианцы были готовы заплатить за полузащитника € 45 млн плюс бонусы, однако «Интер» отклонил это предложение, так как хочет получить, по разным данным, от € 50 до 55 млн.
«МЮ» настроен завершить сделку по приобретению Перишича до 18 июля