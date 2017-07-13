«Галатасарай» сделал «Шальке-04» предложение о покупке Коноплянки

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в услугах украинского хавбека «Шальке-04» Евгения Коноплянки. Стамбульский клуб готов заплатить за игрока сборной Украины € 7 млн. По информации beIN Sports, немцы требуют за Коноплянку не менее € 9 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Коноплянке со стороны «Лацио», «Трабзонспора» и «Интера».
В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка, выступая на правах аренды из «Севильи», провёл 17 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По окончании сезона «Шальке-04» выкупил контракт украинца у андалусийцев.