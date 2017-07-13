Мората не хочет переходить в «Челси» и намерен остаться в «Реале»

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората намерен отказать лондонскому «Челси» в подписании контракта и остаться в столице Испании. По информации Onda Sero, 24-летний испанец не считает вариант с переходом в стан чемпионов АПЛ подходящим вариантом.
Ранее Альваро Мората, чей контракт с «королевским клубом» действует до лета 2021 года, находился в шаге от перехода в «МЮ», но манкунианцы сделали ставку на Ромелу Лукаку.
Также Мората получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь», готового платить испанцу € 30 млн в год, но Суперлига также не привлекает нападающего.
«Челси» предложит «Реалу» за Морату € 80 млн