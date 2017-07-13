Раноккия отказался от перехода в «Хаддерсфилд»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия отказался переходить в стан новичков АПЛ — «Хаддерсфилд Таун», сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, 29-летнего футболиста не впечатлило предложение английского клуба.
Вторую половину прошлого сезона Раноккия провёл в «Халл Сити», но после возвращения в миланский клуб по-прежнему не имеет шансов на попадание в основной состав. Действующий контракт защитника с «Интером» рассчитан до июня 2019 года.
Раноккия рассчитывает на возвращение в Премьер-лигу. Также в его услугах заинтересован «Вест Бромвич Альбион».