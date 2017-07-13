СМИ: 14 июня Венгер более 3 часов уговаривал Мбаппе перейти в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер во время встречи с форвардом «Монако» Килианом Мбаппе и его семьёй 14 июня более трёх часов уговаривал футболиста перебраться в стан «канониров», утверждает France Football. Встреча состоялась на следующий день после товарищеского матча Франция – Англия (3:2), в котором Мбаппе отыграл от первой до последней минуты.
Венгер, в частности, пытался убедить 18-летнего нападающего в том, что в стане «Арсенала» он может повторить карьеру своего звёздного соотечественника Тьерри Анри.
О реакции Мбаппе на приведённые Венгером аргументы не сообщается.
Ранее появилась информация, что президент «Реала» Флорентино Перес также встретился с семьёй Мбаппе, чтобы уговорить футболиста перебраться в стан «сливочных».