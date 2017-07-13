Вальверде отказался от идеи покупки Бельерина для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде решил отказаться от идеи приобретения правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, утверждает Sport.es. Наставник сине-гранатовых считает, что физические и технические данные 22-летнего футболиста не подходят для его команды и для испанской Примеры. Кроме того, «Арсенал» требует за Бельерина более € 40 млн, что не устраивает «Барселону».
Ранее сообщалось, что представители испанского клуба планируют начать переговоры по Бельерину с суммы в € 30 млн.
Действующий контракт испанского защитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.