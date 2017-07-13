«Кротоне» ведёт переговоры с «Зенитом» по Маурисио

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио может продолжить карьеру в «Кротоне», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, итальянский клуб уже начал переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера 28-летнего бразильца.
Ранее появилась информация, что Маурисио, на которого не рассчитывает новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ведёт переговоры с российским клубом о расторжении своего контракта.
Маурисио перешёл в «Зенит» в 2016 году, провёл за клуб 42 официальных матча, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.