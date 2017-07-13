Луческу: Фернандо и Л. Адриано звонили мне и просили взять их в «Зенит»

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что его бывшие подопечные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано, выступающие сейчас за «Спартак», просились к нему в петербургский клуб.
«Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: „Мистер, возьмите!“ Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придёт в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привёл „Спартак“ к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в „Зените“. Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать», — сказал Луческу в интервью «Спорт-экспрессу».