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Луческу: Фернандо и Л. Адриано звонили мне и просили взять их в «Зенит»

13 июля 2017, четверг. 08:00. Футбол

Экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что его бывшие подопечные полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано, выступающие сейчас за «Спартак», просились к нему в петербургский клуб.

«Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: „Мистер, возьмите!“ Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придёт в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привёл „Спартак“ к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона. Не могу назвать причину, почему они не оказались в „Зените“. Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать», — сказал Луческу в интервью «Спорт-экспрессу».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Луис Адриано Лукас Фернандо Мирча Луческу
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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