«МЮ» предложил Эррере новый многолетний контракт с повышением зарплаты

«Манчестер Юнайтед» предложил испанскому полузащитнику Андеру Эррере новый долгосрочный контракт, сообщает Sport.es. Сроки соглашения не называются, однако известно, что зарплата 27-летнего футболиста возрастёт.
Действующий контракт Эрреры с манкунианцами истекает летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Эрреры заинтересована «Барселона». Однако каталонцы знают о нежелании главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью расставаться с футболистом, поэтому до сих пор не предприняли серьёзных шагов к его приобретению.
Эррера в чемпионате Англии сыграл 31 матч, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.