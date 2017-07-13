Перед переходом в «Баварию» Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес подписал новый контракт с «Королевским клубом», прежде чем покинуть команду. 11 июля колумбийский футболист на правах аренды перешёл в «Баварию» сроком на два года. Мюнхенцы могут выкупить контракт игрока за € 40 млн.
Marca сообщает, что до перехода в «Баварию» Хамес Родригес продлил контракт с «Реалом» до 2021 года. Мадридцы пошли на такой шаг, чтобы сохранить футболиста, если мюнхенцы решат не выкупать Хамеса. Прежний договор хавбека с «Реалом» терял юридическую силу летом 2019 года.
Хамес Родригес: «Бавария» — это новая культура, новый клуб, новая жизнь