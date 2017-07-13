«Халл Сити» Слуцкого ведёт переговоры с защитником Хачериди

Как стало известно «Чемпионату», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведёт переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди. В настоящее время стороны пока не могут договориться по финансовому вопросу, однако диалог продолжается.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство киевского «Динамо» намерено летом 2017 года продать Хачериди, если по нему поступит достойное предложение. 29-летний футболист играет за украинскую команду с 2008 года.
В прошлом сезоне он провёл в чемпионате Украины всего 12 матчей, в которых забил один мяч.
Киевское «Динамо» готово расстаться с Хачериди