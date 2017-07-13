Янузай: моё время в клубе подошло к концу, но я всегда буду любить «МЮ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай попрощался с клубом и болельщиками, оставив сообщение в «Фейсбуке». Накануне бельгиец подписал контракт с «Реалом Сосьедад».
«С чего начать. У меня были невероятные моменты в «Манчестер Юнайтед». Хочу сказать спасибо всем своим товарищам по команде. Было приятно играть с вами. Спасибо некоторым тренерам и сотрудникам команды за то, что сумели создать большой клуб.
К сожалению, моё время в клубе подошло к концу, но я всегда буду любить «Манчестер Юнайтед». И, наконец, огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня в хорошие и плохие времена. Я никогда не забуду вашей поддержки», — говорится в сообщении.