Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов «Интера». Как сообщает Sky Sport Italia, руководство нерадзурри уже связывалось с 30-летним футболистом на предмет возможного перехода. Отметим, что Бонуччи является воспитанником академии «Интера».
Также в СМИ была информация об интересе к Бонуччи со стороны «Барселоны», «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Леонардо провёл в Серии А 29 матчей и забил три мяча.
Предполагается, что Бонуччи может быть оценён приблизительно в € 70 млн.
«Барселона» заинтересована в приобретении Бонуччи