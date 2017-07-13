«Анжи» продлил аренду полузащитника «Спартака» Гулиева до конца сезона-2017/18

«Анжи» и «Спартак» договорились об аренде полузащитника Аяза Гулиева. Договор будет действовать до конца сезона-2017/18. В течение прошедшего сезона Гулиев уже выступал в составе «Анжи» на правах аренды и провёл 12 матчей в Российской футбольной Премьер-Лиге, в которых отметился одной результативной передачей.
«Аяз, мы рады, что ты с нами!» — говорится на официальном сайте махачкалинской команды.
«Анжи» в первом туре предстоящего сезона сыграет на своём поле с московским ЦСКА. Встреча состоится 15 июля.
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