Измайлов: был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов, который сезон-2017/18 начнёт в ПФЛ в составе московского «Арарата», рассказал, как проходит адаптация в новой команде и как появился данный вариант.
«Вариант с «Араратом» возник довольно просто. Я и раньше хорошо знал Валерия Оганесяна, президента клуба. Он мне позвонил, поговорили. Быстро нашли общий язык, и я согласился помочь молодой команде в решении её задач. Они у «Арарата» достаточно высокие.
С моей стороны сомнений практически не было. Три дня, наверное, ушли на формальности бытового, организационного свойства. А поняли друг друга мы с первой беседы. Какие вопросы требовали прояснения? Прежде всего футбольные. Я раньше плохо себе представлял, что такое вторая лига: где играют, как. Естественно, интересовался, что за команда собирается, под какие задачи. Сугубо профессиональные моменты.
Кого из игроков «Арарата», кроме Павлюченко, знал раньше? Лебеденко был в «Локомотиве» со мной. В сборной, при Хиддинке, пересекались с Ребко. Вроде всё. Тем не менее был по-хорошему шокирован тем, что увидел. Все добродушные, весёлые, классные ребята. С первого дня почувствовал себя своим в коллективе. Чувство такое, будто давно в команде играю. Мне очень нравится», — рассказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полною интервью с Маратом Измайловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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