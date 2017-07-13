На матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» проданы все билеты

На матч 1-го тура РФПЛ сезона-2017/18 «СКА-Хабаровск» — «Зенит» проданы все билеты. Об этом в клубе рассказали корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину. Билеты были проданы за первые два дня с начала продаж. Матч вызвал повышенный интерес в регионе. Игру планируют посетить не только болельщики из Хабаровска, но и из ближайших городов.
Матч 1-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Зенит» состоится 16 июля. Начало — в 11:00 мск. Домашний стадион «СКА-Хабаровск» имени Владимира Ленина вмещает 15 200 зрителей.
Расписание матчей российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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