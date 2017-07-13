Полузащитник «Анжи» Гулиев по условиям аренды не сыграет против «Спартака»

Полузащитник Аяз Гулиев прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Анжи». Хавбек, как и в прошлом сезоне, будет выступать за махачкалинцев на правах аренды.
«Мне всё нравится в «Анжи», я очень рад, что ещё год буду играть в команде. После сезона я вернулся в «Спартак» и сборы начал с командой. Пока я тренировался с «Анжи», велись переговоры. Клуб очень хотел арендовать меня ещё на один год. Я сам тоже хотел остаться в «Анжи», ведь чувствую к себе доверие.
Все возможности, чтобы прогрессировать в махачкалинской команде, у меня есть. «Спартак» пошёл навстречу и отдал меня в аренду. Конечно, никакого права выкупа или ещё чего-то нет, только аренда. Против «Спартака» я играть не смогу», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.