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«Эвертон» предложил за Сигурдссона £ 40 млн и уверен, что переход состоится

13 июля 2017, четверг. 12:08. Футбол

Руководство «Эвертона» предложило «Суонси Сити» за полузащитника Гилфи Сигурдссона £ 40 млн и выразило уверенность, что сделка завершится до конца текущей недели, сообщает The Telegraph. Исландский футболист является одной из главных трансферных целей наставника «ирисок» Рональда Кумана. Кроме того, «Суонси» официально сообщил, что Сигурдссон не поедет с командой на предсезонный сбор.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Суонси» потребовал от «Эвертона» £ 50 млн (около € 56,4 млн) за исландского футболиста. Ещё одним клубом, заинтересованным в услугах хавбека, является «Лестер Сити». Ранее «лисы» также предложили за 27-летнего полузащитника £ 40 млн (около € 45,1 млн), но получили отказ.

Действующий контракт Сигурдссона с «Суонси» истекает летом 2020 года.

«Суонси» потребовал от «Эвертона» £ 50 млн за Сигурдссона
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Теги
Суонси Сити ФК Эвертон Гилфи Тор Сигурдссон Трансферы
Новости. Футбол
13 июля 2017, четверг
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