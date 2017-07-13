Матич тренируется отдельно от общей группы и хочет перейти в «МЮ»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». В конце июня появилась информация, что трансфер может состояться в ближайшее время, но этого не произошло.
The Telegraph сообщает, что сербский футболист тренируется отдельно от общей группы и хочет перебраться в Манчестер. Игроки «Челси» убеждены, что Мата покинет команду. В услугах 28-летнего хавбека также заинтересован «Интер».
«Челси» оценивает Матича в £ 40 млн (около € 45,1 млн). Контракт полузащитника с лондонским клубом действует до лета 2018 года.
Матич может перейти из «Челси» в «МЮ» за £ 40 млн в ближайшее время