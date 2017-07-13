Нападающий Гладкий расторг контракт с киевским «Динамо»

Киевское «Динамо» и нападающий Александр Гладкий достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Форвард подписал трёхлетний контракт с «Динамо» в мае прошлого года. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2016 года.
В первой половине сезона-2016/17 он провёл за «Динамо» 8 матчей в Премьер-лиге и 3 в Лиге чемпионов. В весенней части сезона Гладкий выступал на правах аренды за львовские «Карпаты».
Украинский форвард уже играл за «Карпаты» с 2012 по 2014 год. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения «Крыльев Советов» по политическим причинам.
Гладкий, отказавшийся играть в России, продолжит карьеру в «Карпатах»