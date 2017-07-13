Пике считает Роналду фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Также Пике пролил свет на своё будущее в сборной Испании.
«Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и испанскую Примеру, так что он является фаворитом. Месси же лучший футболист в истории, но должны быть и другие варианты, посмотрим.
Что касается сборной, я выиграл чемпионат мира и Европы, мы сотворили историю. Постараюсь помочь команде выиграть чемпионат мира в России, а после этого я уйду, это окончательное решение», — цитирует Пике Record.
Конец фарсу. Почему Роналду нельзя покидать «Реал»
Большую часть июня футбольный мир живо интересовался, покинет ли Криштиану Роналду мадридский «Реал». В этой истории пора поставить точку.