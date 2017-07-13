Менеджер «Ахмата» рассказал о предстоящем визите Роналдиньо на матч в Грозный

Менеджер «Ахмата» Александр Федосеев рассказал о предстоящем праздничном мероприятии во время первого тура РФПЛ «Ахмат» – «Амкар», который состоится 16 июля в Грозном на «Ахмат Арене». Ранее стало известно, что встречу посетит легендарный бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Роналдиньо.
«Рональдиньо действительно посетит матч «Ахмат» — «Амкар» в рамках 1-го тура чемпионата России. Как почётный гость, он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него как-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звёзд футбола, но в праздничном концерте примут участие звёзды эстрады», — цитируют Федосеева «Известия».
Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».