Азар сообщил Зидану, что не покинет «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар не собирается покидать свой нынешний клуб и переходить в «Реал». Diario Gol сообщает, что бельгиец поговорил с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом и сообщил о своём решении.
В апреле этого года сообщалось, что представители «Реала» контактировали с Эденом Азаром. Сам полузащитник позже заявил, что, если поступит предложение от «Королевского клуба», он его рассмотрит.
Действующий контракт Эден Азара с «Челси» истекает летом 2020 года. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в € 75 млн.
Азар: надеюсь, в следующем сезоне «Челси» вновь выиграет АПЛ