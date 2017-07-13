Тарханов: задача «Урала» на сезон – попасть в десятку

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции в преддверии старта нового сезона рассказал, какие задачи стоят перед командой. В первом туре РФПЛ «Урал» сыграет с «Ростовом».
«На сезон у нас задача — попасть в десятку. Будем играть в каждом матче на победу. Начнётся сезон, посмотрим, какие будут расклады. В первом туре играем с «Ростовом» Это хорошо организованная команда. Они хорошо усилились. Сейчас вообще нет лёгких соперников», — цитирует Тарханова пресс-служба клуба.
Матч «Урал» — «Ростов» состоится 15 июля. Начало – в 15:00 мск. Расписание российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».