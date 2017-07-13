Дель Пьеро: «Ювентус» остаётся фаворитом следующего сезона в Серии А

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро оценил шансы «старой синьоры» на защиту титула в сезоне-2017/18.
«Я не думаю, что «Ювентусу» придётся внести много изменений в команду. Чемпионат будет сложным, поскольку «Милан» и «Интер» покупают много игроков. Они хотят бороться за титул. Кроме того, по-прежнему очень хороши «Рома» и «Наполи». Посмотрим, но «Ювентус» остаётся фаворитом следующего сезона», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.
В прошлом сезоне «Ювентус» опередил финишировавшую второй «Рому» на четыре очка. Таблицу итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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